انطلاق أولى رحلات الحج البري بميناء نويبع (صور)

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، عن انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري، اليوم، وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 252 حاجا و7 أتوبيسات حيث تم استقبال الأتوبيسات بقرية الحجاج وتفويجها لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول وتم إنهاء كافة الإجراءات بيسر وسهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.

ووفقا لبيان صحفي، تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد تدوين أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويجها للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

تواجد عدد 2 سائق لكل أتوبيس

وتم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد عدد 2 سائق لكل باص وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية وكذا ترخيص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري وتصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوم والالتزام بمواعيد الحجز (سفر / عودة) مع التزام كل أتوبيس بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، والتزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي

ورفع الميناء درجة الاستعداد بالحجر الصحي مع توفير جميع أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد (2) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد (1) سيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، و5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة، وانتداب طاقم طبي بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي لتيسير كافة الاجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.

مع التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء اجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية، وتجهيز صالات السفر والوصول.