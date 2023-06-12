المشدد 5 سنوات لعامل لإدانته بالاعتداء على سيدة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بالاعتداء على سيدة بدائرة قسم طهطا.

وصدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

الاعتداء على سيدة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مأمور من المجني عليها «ل.ع»، مفاده قيام المتهم بالاعتداء عليها بدائرة قسم طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها.