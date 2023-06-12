تخصيص أتوبيس لنقل طلاب ثانوي عام في قرية بالإسماعيلية إلى لجنة امتحانية

أعلن مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، توفير وسيلة نقل لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال فترة الإمتحانات، لنقلهم من قرية «الأبطال» حتي مقر اللجنة في مدينة القنطرة بسبب بعد المسافة.

وقال بيان رسمي لمركز القنطرة، إنه تم توفير أتوبيس من إحدى الجامعات الخاصة، لنقل طلاب وطالبات الثانوية العامة من أماكن إقامتهم بقرية «الأبطال» لمدينة القنطرة شرق، والتي تبعد حوالي 60 كيلومترا.

وسيلة آمنة وهادئة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه توفير وسيلة المواصلات لتسهيل وتيسير حركة انتقال الطلاب من أماكن إقامتهم حتى مقارّ الجنة الإمتحانية في القنطرة شرق مشيراً إلى أنها وسيلة مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وذويهم، وحفاظًا على الطلاب من الزحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان، أنه يتم العمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب، وتسهيل العملية الامتحانية، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

متابعة الامتحانات

وتفقد اللواء شريف بشارة، صباح اليوم الاثنين، عددا من مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة، للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات من خارج لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع.