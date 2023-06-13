طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي لليوم الثاني علي التوالي، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، بالاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التعليم، تتواصل منذ صباح اليوم، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكد من وصول أوراق أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى اللجان الامتحانية.

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية

وأضافت وزارة التعليم، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بدون أي أجهزة إلكترونية أو الهواتف المحمولة، وتفتيش الطلاب ثلاث مرات بالعصا الإلكترونية، أولاً أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وأكدت وزارة التعليم، تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين والمخالفين للقرارات وفقاً الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.