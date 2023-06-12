تخصيص عبارتين لنقل 4 آلاف حاج من ميناء نويبع إلى «العقبة»

قال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، إن ميناء نويبع البحري استقبل أول أفواج الحج البري اليوم، مشيرا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء استعدادا لموسم الحج، كما تم تخصيص عبارتين لنقل المسافرين.

مغادرة الفوج الأول

وأضاف رئيس هيئة مواني البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي الفوج الأول الذي غادر إلى ميناء نويبع متجها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج 252 حاجا، وجرى تسهيل ركوب المسافرين على متن العبارة آيلة، بالإضافة إلى 7 أتوبيسات، حيث جرى استقبال باصات الحج بقرية الحجاج وتفويجها لميناء نويبع حسب أولوية الوصول، كما تم إنهاء كافة الإجراءات بيسر وسهولة.

التنسيق مع ميناء العقبة

وأوضح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أنه جرى فتح غرفة عمليات بالميناء لمتابعة عمليات وصول وسفر حجاج البر، تعمل طوال 24 ساعة، لإنهاء كافة إجراءات سفر الحجاج من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.

وأكد أن هناك تنسيق بين مينائي نويبع والعقبة لضمان سهولة دخول وخروج الحجاج من المينائيين لضمان عدم حدوث أي مشكلات، وهناك متابعة مستمرة للتأكد من سلامة الحجاج.

4 آلاف حاج بري

كما أكد اللواء محمد عبد الرحيم أن إجمالي حجاج البري هذا العام 2023 بلغ نحو 4 آلاف حاج و105 أتوبيسات، موضحا أن الحجاج جرى تقسيمهم إلى 9 أفواج، في الفترة من 12 حتى 20 يونيو، عبر رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وسينا، مشيراً إلى أن الفوج الأول انطلق اليوم من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني.

وأوضح أن إدارة ميناء نويبع يتوافر بها أطقم طبية على أعلى مستوى موجودة في الحجر الصحي لتوفير أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، موضحاً أنه يوجد سيارات إسعاف متواجدة طوال اليوم داخل قرية الحجاج، وهي سيارات مجهزة لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى.