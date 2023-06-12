تحصين 55 ألفا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 55 ألفا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 55 ألفا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، إنه تم تحصين 55 ألفا و300 طائر، حيث جرى تحصين 53 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور جرى تحصين بأجر عدد 1300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كما جرى تحصين 1000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و3 رياشات.

كما تم سحب 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 2000 طائر، وتم منح 9 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو 2023، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.