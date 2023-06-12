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عاجل.. اللجنة العامة لمجلس النواب تقر موازنته للسنة المالية الجديدة

كتب:

ولاء نعمه الله
11:40 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في اجتماعها صباح اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023-2024.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس في عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.