وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع جامعة سمنود التكنولوجية؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة الجديدة وسمنود التكنولوجية

واوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، أن البروتوكول يشمل التعاون في عدة مجالات، بينها تبادل الخبراء بين الجامعتين وخاصة في مجال التعليم والتدريب وتبادل الباحثين والأساتذة بين الجامعتين، والمُشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، واستغلال الإمكانات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية ونوادي وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة، والتنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية، وكذلك وضع برامج للزيارات والتدريب.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية.

الخولي: نسعى لتقديم برامج دراسية حديثة

وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع جامعة سمنود التكنولوجية، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

دويدار: تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات

ومن جانبه، أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة تعمل على تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والعلم والمعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الجامعة تقدم 3 برامج دراسية مُتميزة تختص بتلبية مُتطلبات البيئة المحيطة منها التصنيع الغذائي وصناعة الملابس والغزل والنسيج وصيانة مُعدات الغزل والنسيج.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول من جامعة المنصورة الجديدة عبدالله جاد، أمين عام الجامعة، والدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، والدكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم، والدكتور إبراهيم فتحي معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتورة سارة بهلول، مدير برامج الهندسة، ومن جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد السجاعي، مدير العلاقات العامة.