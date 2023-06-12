«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت اللجنة بذلك خلال اجتماعها اليوم، بحضور جميع الجهات الممثلة بوزارتي الصناعة، والنقل، ومحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة وضع حلول لهذه الإشكالية.

توفير فرص عمل

وكشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مقدم طلب الإحاطة، أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن وزارة النقل أكدت أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين لفتح مدابغ في أماكن أخرى، إلا أنه تأخر التنفيذ.

وطالب عصام، بتوفير منطقة مرفقة لكل من يحصل على تعويضات على أن يكون بها مرافق صحي، وصرف صناعي، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها، مع تحديد قيمة التعويضات.

صرف تعويضات للمواطنين

وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الموجود حسن، ممثل وزارة النقل بهيئة ميناء الإسكندرية، أن هناك توجيهات بنقل المدابغ إلى مدينة برج العرب بمحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة أيضا قامت بعمل دراسة وانتهت إلى تعويض المواطنين بمبلغ 466 مليون جنيه و406 ألف جنيه، وتم إيداعها في هيئة المساحة من 21 يوليو 2022.

ولفت ممثل وزارة النقل إلى الأبحاث التي تمت في معهد البحوث، وجرى عمل تقرير استشارى مبدئي، مؤكدا أن الدور المنوط بوزارة النقل في التعويضات انتهى بإيداعها في هيئة المساحة.