غلق كوبري الإرشاد بالإسماعيلية لمدة شهر للصيانة.. اعرف الطريق البديل

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إغلاق كوبري الإرشاد بشارع محمد علي لمدة شهر، بدءا من اليوم الاثنين، ولحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتعرض سور كوبري الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية، لميل شديد وسقوط جزء منه قرب شارع محمد علي، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات.

تشكيل لجنة من كلية الهندسة

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لمعاينة الكوبري وتوضيح ما يحتاجه بشكل عاجل.

وأوصت اللجنة بعد معاينة الكوبري علي الطبيعة، بإغلاقه وإجراء الصيانة اللازمة له لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وكلف محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق بإجراء الصيانة اللازمة له.

الطريق البديل بعد إغلاق كوبري الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن الطريق البديل بعد إغلاق الكوبري سيكون طريق قسم أول الإسماعيلية ثم الاتجاه يمين نحو مزلقان آمون، مرورا بشارع نادي الجولف ثم منطقة نمرة 6.

وبحسب مصادر في مديرية الطرق بالإسماعيلية، فإنه سيتم البدء الفوري في إجراء الصيانة للكوبري لتشغيله في أقرب وقت كونه أحد الكباري الهامة بالمحافظة.