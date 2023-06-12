إحالة أوراق 7 متهمين بقتل طفل في الإسماعيلية إلى المفتي

أمرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف ومحمد علي الملط، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 7 أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة بالإسماعيلية خلال شهر سبتمبر 2022.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وقضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهم الأول صالح محمد صالح عبد الجواد، وأحمد سمير محمد عطوة، وهشام إسماعيل محمد أبو العباس، وباسل إبراهيم عربي، وثابت محمد ثابت، وبلال إسماعيل إبراهيم، وأحمد محمد حسان، إلى مفتي الجمهورية.

وبحسب امر الإحالة فإن المتهمين السبعة اشتركوا مع 3 آخرين، وهم يوسف عبد الغفار محمود، وعمر الرفاعي علي، وأحمد سعد متولي، في قتل المجني عليه بالإسماعيلية، وهو الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد، مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش بعياريين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة في أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلى أن سقط مضرجا بدمائه حتى فاضت روحه.

خلاف بين المجني عليه والمتهمين

واستند أمر الإحالة إلى تحريات المباحث الجنائية بتوصلها إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، إثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجني عليه، فأحضرو أسلحة نارية وبيضاء.

وقال أمر الإحالة إن المجني عليه حاول الاختباء داخل إحدى الصيدليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم، إلا أنهم حطموا الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه ما أدى إلى وفاته.