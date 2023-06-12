انقلاب سيارة نقل محملة بخردة في الإسماعيلية (صور)

تعرضت سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من الخردة، اليوم الاثنين، للانقلاب على طريق محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «8625 د.م.و»، على محور 30 يونيو، قرب قرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

إصابة سائق السيارة في الحادث

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلي مكان الحادث، ونُقل سائق السيارة المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إن حالة السائق مستقرة وإصابته خفيفة.

وأوضحت المصادر، أن المصاب يدعى السيد محمد صبحي، مقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تسيير الحركة المرورية

وانتقل المهندس مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، لمتابعة إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

ونجحت معدات مركز المدينة بالمتابعة مع الشبكة الوطنية للطوارئ في إزالة الحديد والخردة من نهر الطريق، وتجنيب السيارة لحين رفعها وإعادة الحركة المرورية علي محور 30 يونيو مرة أخرى.