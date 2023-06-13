«تعليم سوهاج»: إعلان تنسيق الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت محافظة سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية، التي بلغت نسبة النجاح بها لهذا العام 79.78%، حيث تقدم للامتحانات 86 ألفا و355 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا و968، وبلغ عدد الناجحين 68 ألفا 582 طالبا وطالبة، ينتظروا جميعا إعلان تنسيق الثانوية العامة، للالتحاق بها أو بأحد بدائلها.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

ومن المتوقع اعتماد تنسيق الثانوية العامة بمحافظة سوهاج للعام الحالي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

حيث يجري حساب كثافة الفصول وأعداد الناجحين بالشهادة الإعدادية ونسبة النجاح، فضلا عن أعداد المدارس الثانوية المتاحة وبدائل الثانوية العامة والتعليم الثانوى الفني.

بدائل الثانوية العامة بسوهاج

وتضم محافظة سوهاج عدة مدارس ثانوية عامة وعسكرية وخاصة، ولغات بمختلف المراكز، فضلا عن مدارس ثانوية فنية بمختلف تخصصاتها الصناعية والزراعية والتجارية، فضلا عن مدرسة فندقية و15 مدرسة تمريض من بدائل الثانوية العامة للفتيات والبنين.