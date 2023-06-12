أزهري يوضح عبر قناة الناس أحكام مد «الواو» لتلاوة القرآن بشكل صحيح (فيديو)

قال الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ من أحكام المد اللازمة لتلاوة القرآن الكريم بطريقة صحيحة، معرفة أحكام مد حرف «الواو»، موضحاً أنَّه ينقسم إلى «واو» محركة وأخرى «لينة» وثالثة «مدية».

شعبان: أحكام حرف الواو في المد

وأضاف «شعبان»، خلال إحدى حلقات برنامجه «مع التلاوة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الواو في كلمة «الموءودة» وفيها حرفا «واو» مختلفان في الحكم كمثال على أحكام المد لحرف الـ «واو».

تلاوة الآيات من 15 إلى 22 من سورة التكوير

تابع عالم الأزهر الشريف، «خلال درس اليوم سيتم تلاوة الآيات من «15 إلى 22» سورة التكوير للتدريب على أحكام المد في التلاوة، كما نستكمل أقسام المد بعد معرفة المد الأصلي ومعنى المد الفرعي وحروف المد وشروطه».

أوضح «شعبان»، أنَّ حلقة اليوم من البرنامج ستجيب عن تساؤل «هل هذه الحروف تُسمى مد أم هناك زيادة أخرى؟»، مشيرًا إلى عدة أمثلة على أحكام المد وحرف الواو تحديدًا والأساس الذي نفرق عليه الحركة قبل حرف الواو، وَالليل: الواو محركة بفتح وتسمى محركة، قول: ساكنة لكن قبلها مفتوح وتسمى «لينة»، رسول: ساكنة لكن قبلها ضم وتسمى «مدية».