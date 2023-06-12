ختام مبادرة «تقدر في 10 أيام» لمراجعات الثانوية العامة بالدقهلية

اختتمت مبادرة «حياة كريمة» بالدقهلية، اليوم، أعمال مبادرة «تقدر في 10 أيام» لمراجعة المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية، والتي انطلقت الخميس 1 يونيو في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، في قاعات مخصصة للمراجعة قبل الامتحانات.

إقبال الطلاب على المبادرة

ولقيت المبادرة إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، خاصة بإدارة السنبلاوين التعليمية، إذ حضر الطلاب خلال 10 أيام مراجعة المواد الأساسية، وانتهت المباردة اليوم الاثنين بمراجعه الاقتصاد والإحصاء.

تقدر في 10 أيام بالدقهلية

وأكدت شيماء عيسى، عضو مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حياة كريمة هدفت لمساعدة طلاب الثانوية العامة لتحصيل أكبر قدر من المواد خلال 10 أيام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت أن المبادرة لقيت إقبالا من الطلاب في مختلف الإدارات: «الطلاب سعوا للاهتمام بحضور كل المراجعات الخاصة بحياة كريمة، خاصة في المواد الصعبة الفيزياء والرياضة والأحياء».

وأضافت أنه جرى تجهيز كل القاعات لتهيئة الجو الملائم للطلاب لاستقبال المعلومات وسهولة تلقي المراجعة من قبل المدرسين داخل القاعات، وتم الإعلان عنها من قبل الإدارات التعليمية المختلفة التابعة للمديرية بالدقهلية.