لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن كليات الذكاء الاصطناعي

اهتمام كبير شهدته كليات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

الجامعات التي توجد بها كلية الذكاء الاصطناعي

توجد كليات الذكاء الاصطناعي في مصر بعدد من الجامعات الحكومية؛ منها القاهرة وطنطا والزقازيق والمنوفية ودمنهور والأقصر، كما أنها توجد في عدد من الجامعات الخاصة مثل الجامعة التكنولوجية الحديثة وفاروس والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأيضا في الجامعات الأهلية.

تنقسم مناهج كلية الذكاء الاصطناعي إلى جزئين؛ الأول ثقافي والثاني مواد متخصصة، فيدرس الطالب كل فصل دراسي 7 مقررات دراسية خلال مدة الدراسة، وتعتمد الدراسة بتلك الكليات على نظام الساعات المعتمدة بنحو 144 ساعة على مدار أربعة سنوات، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور أحمد بهاء، أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأشار «بهاء» إلى أنه يمكن لطلاب الشعبية العلمية من الثانوية العامة الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي وأيضا طلاب الثانوية الصناعية، وكذلك طلاب المعاهد الفنية المتخصصة والشهادات الأجنبية المعادلة لهما خلال العام الدراسي الجديد، وتعد واحدة من أفضل المناهج العلمية الحديثة للكليات العملية.

الهدف من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي

وتابع أستاذ الذكاء الاصناعي، أن الهدف من إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي هو المساهمة في إعداد تكنولوجيين تطبيقيين والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، كما أن الدراسة فيها تشمل اللغتين العربية والإنجليزية وأغلبها بالإنجليزية خاصة في البرنامج المميز.