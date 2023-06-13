شركات السياحة: بدء سفر 12 ألفا من حجاج المستوى الاقتصادي جوا غدا

تنطلق غدا الأربعاء، أولى رحلات الحج السياحي طيران لهذا العام، التي تستمر حتى 23 يونيو الجاري، حسب تصريحات أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، موضحا أن حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم، سيبدأون في السفر بداية من يوم 20 يونيو الجاري، على أن تكون آخر الرحلات المنطلقة من مصر، يوم 5 ذو الحجة الموافق 23 يونيو الجاري.

تقسيم حجاج السياحة لجزئين وفقا لوسيلة السفر «بري وجوي»

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم حجاج السياحة وعددهم 16 ألف حاج، إلى جزئين من حيث وسيلة السفر، الجزء الأول وهم الحجاج الذين يسافرون عبر البر، وعددهم نحو 4 الآف حاج، وحجاج هذا الجزء بدأوا في السفر بداية من أمس الاثنين، أما الجزء الثاني والذين سيسافرون جوا، عددهم نحو 12 ألف حاج، فسيبدأون في السفر بداية من يوم 14 يونيو الجاري، وحتى يوم 23 من ذات الشهر.

شركات السياحة تتعهد بتنظيم موسم حج على أعلى مستوى

وأشار إلى أن كل شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام، وعددهم نحو 1483 شركة، جاهزة بشكل كبير لتنظيم موسم حج على أعلى مستوى، وتقديم كل الخدمات لحجاج السياحة، لافتا إلى وجود لجان من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، تتابع تنفيذ الشركات لبرامج الحج، وفقا للعقد المبرم بينها وبين الحجاج.