«الموسيقيين» تمنع التعامل مع المطربة سلمى سعيد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف التعامل مع المطربة هدير محمد أحمد الشهيرة بـ سلمى سعيد.

وجاء بيان النقابة كالتالي: «السادة مديرو المنشآت السياحية والكافيهات ومتعهدي الحفلات، تقرر عدم التعامل حتى انتهاء التحقيق مع المطربة هدير محمد أحمد محمد وشهرتها سلمى سعيد المنتسبة رقم 24678»، وجاء القرار بتوقيع عمرو مرضى نقيب الموسيقيين بالإسكندرية.

النقابة تفتتح باب الترشح للدورة الجديدة

يذكر أن باب الترشح لنقابة المهن الموسيقية، افتتح أمس أوراق عدد كبير من الموسيقيين، للتنافس على مقاعد العضوية بالنقابة، بينما لم يترشح على منصب النقيب حتى الآن، سوى الفنان مصطفى كامل، أما على العضوية فترشح عدد كبير، أبرزهم محمد عبد الله، خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، الفنان حلمي عبد الباقي، منصور هندي، الدكتور أحمد أبو المجد، المايسترو محمد أبو اليزيد، الدكتور علاء سلامة، ونادية مصطفى.