ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملات مكبرة بالبحيرة

شنت وحدة مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، حملات رقابية تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، وخاصة مصانع اللحوم المجمدة ومُصنعاتها، ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية بمراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الرقابية المعنية والمختصة بهذا الشأن، وذلك بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

حملات رقابية في البحيرة

وأسفرت الحملات بناحية مركزي حوش عيسى والتحرير عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسي البلدية مقدرة بإجمالي وزن 705 كيلوجرامات، وبفحصها بمعرفة الطبيب البيطري المرافق للحملة تبين أنها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء، والذي يعمل بالطريقة البدائية اليدوية بإحدى القرى بمركز حوش عيسى، وتبين أنه يدار دون ترخيص وتنعدم فيه الاشتراطات الصحية، ويشكل خطرا داهما على الصحة العامة.

ضبط ملح فاسد

كما تم ضبط 30 شيكارة من ملح الطعام المتحجر وغير المحتفظ بخواصه الطبيعية، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل، وبإجمالي وزن 1.5 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، وغلق المعمل وإيقاف تشغيله ولحين توفيق أوضاعه.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من خلطات التوم والتوابل والتي تُستخدم في تتبيل اللحوم داخل مطعمين للمشويات بحوش عيسى، وتبين أنها منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وبناحية التحرير الجنوبي قام مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالتحرير الجنوبي، بالاشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، بتنظيم حملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من ثمار الفراولة الفاسدة، والتي بها تغير في الخواص الطبيعية بداخل إحدى محطات تعبئة الحاصلات الزراعية بمركز بدر، والكمية مقدرة بإجمالي وزن 80 كيلوجراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أسماك فاسدة

كما تم ضبط أثناء الحملة أحد باعة الأسماك الطازجة المتجولين على سيارة نصف نقل غير مجهزة ومخصصة لهذا الغرض متوقفة بالطريق العام، ومعرضة لضوء الشمس المباشر، وتبين وجود كميات كبيرة من أسماك وقشريات مختلفة الأنواع متغيرة في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحة كريهة نتيجة فسادها، بإجمالي وزن 352 كيوجراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.