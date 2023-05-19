الرئيس الأوكراني: أجبرنا على الحرب.. ونحاول طرد الغزاة من أراضينا

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن بلاده لا تمتلك نفس القدرات الصاروخية التى تمتلكها روسيا، ولا تملك العديد من الطائرات المسيَّرة المقاتلة التى تمد بها إيران روسيا، ولا تمتلك الكثير من المدفعية.

وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة: «رغم كل ذلك نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحقيقة بجانبنا، نحن نحاول طرد الغزاة من أرضنا، وندافع عن أطفالنا، ومحاربونا على طريق العدالة، وأنا فخور بأنى أمثل هؤلاء المحاربين والشعب الأوكرانى».

وتابع: «لم نختر يوماً الحرب، ولم تذهب قوتنا إلى أراضٍ غير أراضينا الأوكرانية، ولم ننفذ عمليات لكى ننهب موارد غيرنا، ولن نخضع أبداً لأى دولة أجنبية أو لأى مستعمر، ونناضل وسنستمر فى النضال، ومتأكد أن الدول العربية ستفهمنا».

وواصل: «خلفى قائد شعب التتار الذى يسكن فى شبه جزيرة القرم، وهو من الشعوب الأصلية فى أوكرانيا، وفى صلب الحضارة المسلمة فى أوكرانيا، ولعقود طويلة سيستمر الشعب التترى جزءاً من المجتمع الأوكرانى، ونعرف أنهم يعانون كثيراً من العدوان الروسى، ومعظم الأشخاص الذين يخضعون للاستبداد والقيود فى شبه جزيرة القرم من المسلمين، وكانت لنا تجربة إيجابية مع السعودية بإطلاق سراح المقاتلين الذين اعتقلتهم روسيا، وبإمكاننا الآن تطوير التجربة».

وأضاف: «علينا الاتحاد من أجل حماية الناس من الاعتداءات الروسية، يجب علينا الاستمرار والحفاظ على استقلالنا، والشكر موصول للسعودية وإلى معظم الدول الموجودة اليوم بسبب مواقفكم الدولية التى اتخذتموها واحترامكم لميثاق الأمم المتحدة».

وتابع: «لقد رأيتم أن الشعب الأوكرانى هو شعب السلام الحقيقى، فى عام 2021 انفتح شعبنا على شعب الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت، ويسرنى أن السياح تمكنوا من رؤية روعة الربيع فى كييف عاصمتنا، ويشرفنا أن أشخاصاً من المغرب ومصر والأردن ولبنان والجزائر وليبيا وتونس وغيرها من الدول قد توجهوا للحصول على تعليم جامعى فى أوكرانيا، ومعكم تمكنا من العمل على الحفاظ على الأمن الغذائى، ونحن نعرف أن أوكرانيا تمد بلادكم بالقمح، بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى ويشرفنا الحصول على استثمارات من الدول العربية لتحسين موانئنا، ونعرف أن هناك مئات الأطفال الذى يهرّبون من أوكرانيا ويرسلون إلى روسيا حتى يعلموهم كره ذويهم».