أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: دوام ذكر الله خلال أيام الحج عبادة عظيمة الأجر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الطواف حول الكعبة يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر أيضًا، موصيًا بأهمية كثرة الذكر والدعاء في أيام أداء المناسك فهي من أهم العبادات وعظيمة الأجر.

فخر: دوام ذكر الله خلال العشر الأوائل من ذي الحجة وأيام المناسك

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الحجاج خلال طوافهم وأيام أداء المناسك ترديد ما تيسر من دعاء صالح وقراءة القرآن والانشغال بالذكر والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم.

الحج.. أيام قرب من الله

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنَّ تلك الفترة، وهي الأيام الخاصة بـ مناسك الحج، بها قرب من الله سبحانه وتعالى سواء زماني أو مكاني، وأنَّ قرب الزمان هو زمان الطواف والانشغال بعبادة الطواف والوقت الذي يتسع للطواف قرب زماني وتقرب لله، والقرب المكاني لأن الحاج في بيت الله الحرام وكلما كان القرب من بيت الله كلما كان أحسن حال.