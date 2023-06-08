أمين الفتوى: يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وحجاب بشرط واحد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «زينب»، حول هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، أو القراءة في أثناء الاستراحة على السرير؟ أو هل يجوز ارتداء الحجاب؟

يجوز قراءة القرآن بهذه الحالة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة في أثناء قراءة القرآن الكريم، في حال مسك المصحف، طيب لو تقرأ من على محمول أو تابلت يبقى من غير وضوء، طيب ممكن أقرأ القرآن من غير طرحة أو حجاب، يجوز تقرأ بهذه الحالة، طيب وهي نايمة ينفع تقرأ ينفع تقرأ وهي على أي حال بس بشرط تتدبر القرآن».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.