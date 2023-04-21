علي جمعة لقناة الناس: طه الوكيل علم الشيخ السيد متولي قراءة القرآن بطريقة المغاربة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الشيخ السيد متولي عندما التحق بالمدرسة، كان يتم استغلاله للقراءة في جميع المناسبات والاحتفالات، التي تتم داخل المدرسة لتلاوة القرآن الكريم بها.

الشيخ السيد متولي حفظ القرآن في سن التاسعة

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال برنامج مصر دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، أن الشيخ السيد متولي أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن التاسعة، ثم ترك المدرسة وذهب للشيخة مريم، لتثبيت الحفظ حتى 12 عاما، بجانب تعلم الأحكام.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق، أن الشيخة مريم فقدت بصرها في العقد الثالث من عمرها، فجعلت رسالتها أن تحفظ جميع فئات البشر القرآن الكريم وانقطعت لذلك.

الطريقة المغربية

لفت على جمعة، إلى أن الشيخ طه الوكيل، علم الشيخ السيد متولي، قراءة القرآن الكريم بطريقة قراءة المغاربة ورش عن نافع.