خطوات ترخيص السيارة الجديدة للمرة الأولى.. اعرف التفاصيل

يبحث البعض عن خطوات استخراج تراخيص للسيارات الجديدة والأوراق المطلوبة، وخلال التقرير التالي نستعرض الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج ترخيص سيارة جديدة، طبقًا لقانون المرور.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سيارة لأول مرة

هناك أوراق مهمة يجب من إحضارها أولًا، وهي عبارة عن بطاقة الرقم القومي، ومستند ملكية لعقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد، وكذلك الإفراج الجمركي في حالة أن كانت السيارة «وارد الخارج»، ملف استخراج رخصة جديدة من المرور.

وبعد تجهيز تلك الأوراق وتسليمها، يتوجه مهندس من وحدة المرور التابع لها طالب الترخيص بفحص السيارة ورفع أرقام الشاسية ومحرك السيارة والقيام بمطابقة الأرقام الواردة بمستند الملكية ورفص البصمة على نموذج الفحص الموجود في ملف الترخيص لأول مرة.

وأوضح أنّه لا بد من وجود طفاية حريق تكون مطابقة للمواصفات، وأن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك حقيبة إسعافات ومثلث عاكس وقمع مروري، وبعد أن يتم دفع التأمين الإجباري يجري التوجه بكل الأوراق المطلوبة السابقة من فحص فني ووثيقة تأمين إجباري وأوراق إثبات الملكية والإفراج، إلى شباك ترخيص السيارات داخل نقطة المرور نفسها، وتقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها.

شروط تراخيص السيارات

وعن شروط تراخيص السيارات طبقًا لقانون المرور، أشار إلى أنّ هناك مجموعة من الشروط لا بد من توافرها وهي سداد قيمة التأمين الإجباري، مع استيفاء السيارة لكل شروط الأمن والمتانة، وسداد قيمة الضريبة والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية لكل سيارة.