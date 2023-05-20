وظائف قيادية جديدة في «أزهر القليوبية».. الشروط المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية عن حاجة المنطقة والإدارات التعليمية إلى أعضاء فنيين بإدارتي الامتحانات والجودة، حيث جرى فتح باب التقديم حتى 27 مايو الجاري، لتلقي الطلبات بديوان الإدارة والإدارات التعليمية.

شروط التقدم لوظيفة عضو فني في «امتحانات أزهر القليوبية»

وأوضحت إدارة التنسيق بالإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، في بيان لها، عن حاجة المنطقة لأعضاء فنيين للعمل بإدارة الامتحانات، طبقا للتعليمات الواردة باللائحة التنفيذية رقم 250 لسنة 2013 بالشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عال مناسب من المسكنين على وظائف التعليم والمعلمين.

- أن يكون قد أمضى بالعمل بالمعاهد الأزهرية 5 سنوات على الأقل.

- أن يكون حاصلا على تقارير فنية لا تقل عن مرتبة كفء.

- أن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام متصلة أو منفصلة في عام الترشح، أو محال إلى النيابة الجنائية أو إلى المحكمة التأديبية أو موقوفا عن العمل.

- موافقة التوجيه المختص، وذلك في موعد أقصاه 27 مايو الجاري

ونوهت إدارة التنسيق على جميع الإدارات التعليمية بوضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة، وإبلاغ المعاهد التابعة لها، وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه والتنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.

تفاصيل التقدم لوظيفة عضو فني بـ«جودة أزهر القليوبية»

كما أعلنت إدارة التنسيق بأزهر القليوبية، عن حاجة إدارة الجودة والإدارات التعليمية التابعة لمنطقة القليوبية، عن وظيفة عضو فني ندبا في إطار إعادة هيكلة الوحدات التابعة لمركز ضمان الجودة والتدريب بمنطقة القليوبية لعدد 15 عضوا، وذلك في إدارة الجودة بديوان المنطقة وإدارات بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب والخانكة والقناطر، ويستمر التقدم حتى 1 يونيو المقبل، بالشروط التالية:

- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول فأعلى بالنسبة للمناطق الأزهرية (أ).

- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم فأعلى بالنسبة للمناطق الأزهرية (ب).

- ألا يقل عمره عن 30 عاما وألا يزيد عن 50 عاما.

- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال، بالإضافة إلى الدبلوم العام في التربية أو إجازة التأهيل.

كما يشترط في المتقدم للوظيفة وفق بيان أزهر القليوبية أن يتوافر فيه الآتي:

- بالنسبة للتخصص التربوي: الحصول على حزمة إعداد المراجعين الخارجين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على دورات معتمدة في الحاسب الآلي وموافقة التوجيه الفني للمادة التي يقوم بتدريسها المتقدم عند الالتحاق بأحد تشكيلات الجودة لأول مرة.

- أن تكون الأولوية في شغل هذه المهام لمن لديه خبرة مجال عمل المهمة الوظيفية.

وعلى من ينطبق عليهم الشروط التقدم بطلب موقع عليه من شئون العاملين بالمنطقة، في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل.