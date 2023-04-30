فتح باب التقدم لوظيفة قيادية بـ«أزهر القليوبية».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة موجه عام شئون القرآن الكريم بالمنطقة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2013 وبطاقة الوظف الوظيفي حيث من المقرر استمرار فتح باب التقدم حتى 6 مايو المقبل.

تستعرض "الوطن" إجراءات ومواعيد فتح باب التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن بالإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية والأوراق المطلوبة والشروط.

شروط التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن بالقليوبية

أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن مستمر حتي السبت المقبل 6 مايو وفق الشروط التالية :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب او مؤهل عال مناسب و تأهيل تربوي.

- أن يكون على درجة كبير معلمين.

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن لا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء، وقضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

شروط وأوراق التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن

واعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية شروط التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن بالمنطقة كالتالي :

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

وأشارت الإدارة المركزية لأزهر القليوبية أن الأوراق المطلوبة لوظيفة موجه عام شئون القرأن بالإدارة كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ووجهت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية جميع الإدارات التعليمية بوضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه حيث أن التنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات الغير مستوفاة.