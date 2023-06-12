ملتقى تعاون بين مديريتي الصحة بالدقهلية والشرقية لتبادل الخبرات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بتنظيم ملتقى تعاون مشترك مع مديرية الصحة بالشرقية، اليوم، للتوسع في تقديم خدمة الغسيل البريتوني، وتبادل الخبرات داخل مستشفى السنبلاوين العام.

تبادل الخبرات في المجال الطبي

وأكد«مكين»، في بيان له، أنه جرى عقد الملتقى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتعزيز أوجه التعاون في المجال الطبي وتبادل الخبرات.

وأوضح أنه على هامش فعاليات الملتقى، جري إجراء عملية تركيب قسطرة غسيل بريتوني لحالة من الحالات الصعبة المحولة من محافظة الشرقية، حيث كانت تعاني من مضاعفات وتوقف للقسطرة، وتمت العملية بنجاح.

التوسع في تقديم خدمة الغسيل البريتوني

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلى بالمديرية، أن العملية تأتي في إطار تعاون مميز بين الفريقين، وتبادل للخبرات ينعكس أثره بشكل ملحوظ من خلال التوسع في تقديم خدمة الغسيل البريتوني بالمحافظتين.

وأضاف أن خدمة غسيل الكلى البريتوني من الخدمات المتخصصة النادرة، إذ تتميز صحة الدقهلية بأنها الأولى على مستوى الجمهورية في تقديمها وتوفيرها، وإسهامها المتواصل في دعم التدريب عليه بجميع المحافظات.