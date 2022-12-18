وزير الإسكان: مؤتمر المدن الذكية يطرح رؤى عربية لمواجهة تحديات العمران

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مؤتمر الإسكان العربي السابع يأتي في إطار تعزيزات متزامنة للدول العربية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتيح المؤتمر مساحة نقاشية لطرح رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، وسبل النهوض بالعمران به، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم الآن.

مؤتمر المدن الذكية

وأضاف «الجزار»، خلال كلمته في مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة»، أنّ الوزارة تركز على آليات تخطيط المدن الذكية المستدامة التي تحقق أعلى معدلات التنمية، وتلبي احتياجات الطلب على السكن المُلائم وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنّ المؤتمر يرسي من خلال جلساته العلمية معايير جودة الحياة، في ضوء جعل المدن أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، وتلبية الطلب على السكن المُلائم بما يوفر احتياجات الأجيال الحالية والقادمة والمستقبلية، إلى جانب تلبية الطلب على الحق في السكن اللائق لكل الأجيال.

ووجّه الجزار، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الكامل والمستمر لملف الإسكان في جمهورية مصر العربية.

سكن ملائم يحقق جودة الحياة للمواطن العربي

من جانبه، قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، رئيس مجموعة العمل العلمية، إنّ المؤتمر حدث عربي مهم، يهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والارتقاء بالمسكن، من خلال ترسيخ مفهوم المباني والمدن الذكية المستدامة في التنمية العمرانية، وتوفير المسكن الملائم الذي يحقق جودة الحياة للمواطن العربي.

وأوضح الذهبي خلال كلمته في المؤتمر، أنّ المنطقة العربية والعالم واجهت تحديات عدّة خلال العقد الأخير لبناء مجتمع يملؤه الإحساس بالرضا عن الحياة وإشباع الحاجات، من خلال كفاية ورقي الخدمات المقدمة لها، والظروف البيئية والاجتماعية الملائمة المحيطة به، من خلال استحداث نمط جديد للبيئة المحيطة به من خلال مدينة جديدة أكثر تكنولوجيا، وهو ما أتى بفكر المدن الذكية كمنظومة متكاملة توظف وتستخدم تكنولوجيا بالحياة اليومية لتحسين جودة الحياة وكفاءة العمليات وتتسم بالمرونة لتبني أحدث الحلول والتقنيات بالمستقبل.

مشروع المدن الذكية بالمدن العربية

وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أنّه جرى إعداد تشريعات وسياسات وأنظمة هندسية، تساعد على انطلاق مشروع المدن الذكية بالمدن والعواصم العربية، مشيرا إلى أنّ الدورات العربية للإسكان السابقة انتهت بنجاحات كبيرة، تدفعنا قدما لبداية عظيمة نبدأ من خلالها العمل بالدورة السابعة في مؤتمر الإسكان العربي.