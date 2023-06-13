جنود بريطانيون يلجأون لبنوك الطعام بعد أزمة اقتصادية تضرب البلاد

لجأ بعض أفراد الجيش البريطاني إلى بنوك الطعام، من أجل الحصول على الغذاء، في ظل ارتفاع أسعار الطعام، وغلاء المعيشة وسط ارتفاع التضخم.

بنك طعام غير رسمي

وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن بريطانيا شهدت إنشاء بنك طعام غير رسمي، في قاعدة للقوات الجوية الملكية شرق إنجلترا، من أجل دعم المدنيين المحليين، لكن الصدفة انتهت بأن لجأ الجنود لهذا البنك، من أجل الحصول على الطعام منه.

الاختيار بين الطعام أو الوقود

ونشرت الشبكة البريطانية، وثيقة داخلية لسلاح الجو الملكي، عكست اضطرار بعض الأفراد للاختيار بين الطعام أو الوقود، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، في الوقت الذي لم يستطع كثير من الأفراد تحمل تكاليف الرحلات، من أجل العودة إلى البلاد مرة أخرى لرؤية عائلاتهم.

عدم قدرة أعضاء سلاح الجو دفع ثمن الطعام

وبحسب ما ورد، لا يستطيع بعض أعضاء سلاح الجو الملكي البريطاني، دفع ثمن الطعام على الرغم من دعم الحكومة لوجباتهم، ويمكن لجميع أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني حاليًا، الاستفادة من دعم أسبوعي بقيمة 38 جنيهًا إسترلينيًا، يمكن استخدامه لشراء وجبات في القواعد، وسط شعور بالغضب والإحباط من قبل الجنود الذين لم يستطعوا توفير الطعام لأنفسهم.