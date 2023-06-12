يونس مخيون: 30 يونيو ثمرة أخطاء متراكمة لتنظيم الإخوان الإرهابي

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه كان شاهدًا على الأحداث، وفي قلبها، وما حدث في 30 يونيو ثمرة لأعمال وتصرفات كثيرة سبقت ذلك اليوم نتيجة أخطاء متراكمة.

مخيون: تنظيم الإخوان الإرهابي أكد عدم الدفع بمرشح رئاسي

وأشار خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أنهم اتفقوا مع قيادات الإخوان ألا يكون هناك مرشح يمثل التيار الإسلامي، حتى لا يحدث استقطاب في الشارع ويكون نتيجته الصدام والفشل، وكان تنظيم الإخوان الإرهابي مقتنع بالفكرة ووعدوا بذلك، وصرح المرشد العام بذلك في وسائل الإعلام، وقال: «لن نرشح أحد من الإخوان في الرئاسة، وسعد الكتاتني أكد ذلك».

وتابع: «لكن فوجئنا أنهم تقدموا بخيرت الشاطر، وعندما رفض، قدموا محمد مرسي، وكانت هذه أول نقطة خلاف مع الإخوان».

موعد برنامج الشاهد

ويذاع برنامج الشاهد يوميًا على قناة إكسترا نيوز، بداية من أول يونيو وحتى 30 من الشهر نفسه، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.