سفير روسيا بالقاهرة: فخورون بصداقتنا طويلة الأمد مع مصر

أعرب سفير روسيا لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، عن فخر بلاده بصداقتها طويلة الأمد مع مصر، إذ يتم الاحتفال بالذكري الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين «موسكو والقاهرة» هذا العام، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي ترمز إلى المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلتين.

حضور لفيف من الشخصيات العامة

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الاحتفال بالعيد القومي لروسيا بحضور وزير التموين الدكتور علي المصليحي ووزير المالية محمد معيط، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

تعزيز الاستقرار

وقال إننا نعمل مع مصر من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتعاون معها لضمان الأمن الغذائي من خلال إمداد منتظم من القمح، موضحا أن عدد السائحين الروس الذين يستمتعون بضيافة المصريين تتزايد.