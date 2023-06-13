«قصب وشاورما ونكت».. ماذا فعل طلاب الثانوية العامة لتخفيف ضغط أول يوم امتحان؟

في تمام التاسعة صباحا أمس، كان جميع الطلاب داخل لجانهم، في اليوم الأول لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وبدء الاختبار، الهدوء خيَّم على المدارس من الداخل، خلية العمل من طلاب ومراقبين ومشرفين تسير في نظام، أما في الخارج، فلم يختلف الوضع كثيرا، إلا من رجال الأمن الذي حضروا منذ الصباح، من أجل تأمين سير عملية الامتحانات، ويعلو بوابة المدرسة علم مصر بحجم ضخم، تلك الكرَّة التي تتكرر صباح اليوم مع ثاني أيام الامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع «الاقتصاد والإحصاء».

بدء امتحانات الثانوية.. توتر في الدخول وفرحة في الخروج

أما بعد الامتحان، فاختلفت معالم وجوه الطلاب تماما، القلق تحول لفرح، والتوتر إلى سعادة، ولما لا، وقد أبلى الجميع بلاء حسنا في امتحاني التربية الدينية والوطنية، وبعدها قرر كل منهم التخفيف من ضغط أول يوم امتحانات ثانوية عامة، بطريقته الخاصة.

شلة أصدقاء اتجهت مسرعة بعد الامتحان نحو محل يبيع عصير القصب، يبدو أنه كان قرارا مسبقا، قد اتفقوا عليه بينهم، وفي دقائق معدودة، استبدلوا الأقلام والمفكرات، بكوب مثلج من عصير القصب، يروي ظمأهم، وسط حرارة الجو: «دي عادة عندنا بنتفاءل بيها، بعد كل امتحان نحل كويس لازم نحبس بعصير قصب، هو تميمة الحظ بتاعتنا، ويا رب نفضل نحل كويس ونشرب قصب بعد كل امتحان».

الأكل والعصير.. وسائل تخفيف ضغط الامتحانات

علي وصديقه مصطفى، اتجها بعد مراجعة الامتحان سويا، إلى محل شاورما قريب من المدرسة، من أجل تناول وجبة الغداء، وكأن شيئا لم يكن على حد حديثهم لـ«الوطن» بطريقة طريفة: «لازم نملى التانك بعد الامتحان، ومفيش حاجة تخفف عبء المذاكرة قد الشاورما».

ضحكات عالية تواصلت من أصدقاء بجوار سور مدرسة العروبة الثانوية، بعد أن قرروا أن يتبادلوا النكت والمزاح، على كتفهم حقائب مدرسية، وعلى ألسنتهم قفشات وضحك، للتخفيف من ضغط المذاكرة، حسبما قالت سارة: «لو مضحكناش يجرى لنا حاجة، لازم نخف ضغط حبة على نفسنا الثانوية مش نكد وقفش وعياط بس، الامتحان الحلو لازم له نكتة حلوة».