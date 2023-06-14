الإسكان: غدا آخر موعد لحجز مقابر في العاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أن غدًا الخميس الموافق 15 يونيو، هو آخر موعد لتلقي طلبات حجز أراضي المقابر في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة الشروق، ومدينة العبور، موضحة أن من يرغب في الحصول على قطع أراض المقابر سالفة الذكر، عليه حجز شراء كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها من جهاز مدينة العاشر من رمضان، وتقديم استمارة بيانات الحجز.

شروط حجز قطعة أرض مقابر في العاشر من رمضان

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من أهالي العاشر من رمضان أو الشروق أو العبور.

3- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من تخصيص مقابر هيئة المجتمعات العمرانية.

4- لا يجوز التقدم على أكثر من مقبرة للشخص أو الأسرة الواحدة.

5- مواقع جميع الأراضي، متاحة الآن عبر الموقع الخاص بالهيئة وهو : www.newcities.gov.eg

ويذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن فتح باب حجز 261 قطعة أرض مقابر مسلمين مساحتها 40 مترا مربعا، و162 قطعة مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا مربعا، في مدينة العاشر من رمضان، بنظام مقابل الانتفاع.