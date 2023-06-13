سجل سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 13-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، إذ يتراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، وسعر البيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، والأقل في البيع في بنوك الأهلي المصري والتنمية الصناعية وبنك مصر والأعلى في ميد بنك والإمارات، ودبي الوطني، وبنك قناة السويس، والأعلى للشراء لسعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 13-6-2023 في البنوك المصرية للأعلى في الشراء في بنك أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري هو نفس السعر في بنك مصر، وتحديدًا 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.03 جنيه، و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، للشراء 8.21 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه