أسعار الفوائد قصيرة الأجل في البنك الأهلي.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري عن العديد من أسعار الفوائد قصيرة الأجل الموجهة للمواطنين الراغبين في فتح شهادة أو عمل وديعة، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الفوائد قصيرة الأجل.

بالنسبة للحد الأدنى للوديعة 100 ألف جنيه، يصل سعر الفائدة إلى 5% سنوياً، وذلك في الفترة من أسبوع إلى أسبوعين.

وديعة يصل حدها الأدني إلى 1000 جنيه

ويصل الحد الأدنى الخاص بالوديعة 1000 ألف جنيه، بفائدة تقدر بنحو 6.5% بشكل سنوي، وذلك خلال شهر وأقل من شهرين.

كما أعلن البنك عن وديعة أخري للعملاء، يبلغ الحد الأدني الخاص بها 1000 جنيه، لتكون من شهرين إلى أقل من 3 أشهر، بفائدة تصل إلى 6.5% سنوياً.

فوائد متعددة قصيرة الأجل

فيما يتيح البنك الأهلي خلال 3 أشهر لأقل من 6 أشهر، فائدة تصل إلى 7% كل عام، وبحد أدنى 1000 جنيه.

كما أن هناك وديعة أخرى تصل الفائدة الخاصة بها إلى 7% سنوياً، بحد أدنى 1000 جنيه، من 6 شهور وأقل من سنة.