حالة الطقس اليوم في مصر.. شديد الحرارة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 12 يونيو، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس نهارا يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رياح وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحراة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28