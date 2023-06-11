طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأمطار رعدية بدءا من الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس الاثنين 12 يونيو

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 13 يونيو

وبدءا من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تسود حالة سريعة من التقلبات الجوية، يصابحبها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وتكون رعدية أحيانا مناطق أخرى.

وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد، وتؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

تقلبات جوية في طقس الثلاثاء

وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتساقط أمطار خيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

طقس الأربعاء 14 يونيو

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 43 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

درجات الحرارة الأربعاء 14 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.