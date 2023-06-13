مصرع طالب غرقا في ترعة بالجيزة.. «كان بياخد صورة»

لقي طالب مصرعه في ترعة الرياح الناصري أمام قرية برقاش بمنطقة منشأة القناطر وذلك أثناء التقاط بعض الصور، وجار انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريق أمام قرية برقاش.

التقاط صور فوتوغرافية

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء قيام طالب 13 سنة ومقيم دائرة القسم بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية من هاتفه بجوار الرياح الناصري سقط غريقًا بالمياه، وجار انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص.