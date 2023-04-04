تعليمات مهمة بشأن المدارس اليابانية: إقرار ولي الأمر بتقديم خدمة تطوعية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/ 2024، مشددة على ضرورة توقيع ولي الأمر على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية، وكل اللوائح الداخلية للمدرسة، بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإألكترونية، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار، سيتم إلغاء طلبه، والانتقال إلى الاسم التالي.

إقرارات يوقع عليها ولي الأمر للتقديم

أشارت وزارة التربية والتعليم، أنه من ضمن شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية، التوقيع على الإقرارات التالية:

- موافقة ولي الأمر على تطبيق النموذج الياباني «أنشطة التوكاتسو» بكل أعبائه داخل وخارج المدرسة، وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.

- موافقة ولي الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة، شاملة الكود الأخلاقي والسلوكي، وكود الزي المدرسي، وكود المظهر العام للطلاب، حفاظا على منظومة العمل بالمدارس، وفلسفة أنشطة التوكاتسو.

- موافقة ولي الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن.

- موافقة ولي الأمر على سداد مقدم المصروفات وأقساطها، وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك، وفي حال مخالفة ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميا، علما بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة.

نقل الملف الإلكتروني للطفل

أضافت وزارة التعليم، أنه في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكتروني للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية، تقع المسئولية الكاملة على ولي الأمر، وفي حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يوما من تاريخ المطالبة الرسمية، سيتم رفض الملف، والانتقال للطفل التالي في قائمة الانتظار دون الرجوع لولي الأمر، ودون أدنى مسئولية على المدرسة، ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالي.