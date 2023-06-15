«التعليم العالي»: إجراءات بشأن مواجهة الكيانات الوهمية.. ونحذر الطلاب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

مجابهة الكيانات الوهمية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنها، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على كل القوائم الخاصة بالجامعات من جانب الطلاب وكذلك أولياء الأمور سواء للجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية المختلفة، وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحسابتها.

لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة

وتابعت الوزارة أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة لرصد أي نشاط لأي كيان وهمي يدعي انتسابه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.