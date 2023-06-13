«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: رياح محملة بالأتربة تصل إلى حد العاصفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد بعد التغيرات والتقلبات تختلف حدتها من محافظة لأخرى، خصوصا وأننا نتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض جوي متعمق على سطح الأرض، ويعمل الأخير على حالة من عدم الاستقرار ويحمل معه كتلا هوائية جنوبية، ورياح نشطة وقوية تتسبب في إثارة الرمال والأتربة.

الرمال والأتربة ستؤدي لتدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الرمال والأتربة ستؤدي لتدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية والتي من الممكن أن تصل لحد العاصفة على شمال ووسط الصعيد، وهذه المناطق هي المعرضة للعواصف وتدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، وأيضا بعض الأماكن من محافظة البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الغربية حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومتر/ الساعة، وبالتالي من الممكن أن تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية الذي قد يصل لحد العاصفة.

المناطق الشمالية ستتأثر بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق الشمالية ستتأثر بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ولكن بشدة أقل، وهذا يعني وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والمناطق الشمالية وسيكون مثير للرمال والأتربة على الطرق والمناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى ومدن الصعيد.