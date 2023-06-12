«الأرصاد» تحذر من موجة تقلبات جديدة ورياح مثيرة للأتربة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع وجود منخفض جوي يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، غدا الثلاثاء، موضحة أنَّ شدة الحالة الجوية ستختلف من محافظة لأخرى.

«غانم» تكشف عن المحافظات الأشد تأثرًا بنشاط الرياح

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» للإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc، أنَّ المحافظات الأشد تأثرًا بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة هي محافظات شمال ووسط صعيد مصر، مرورًا بالفيوم والمنيا وأسيوط وقنا، قائلة: «نشاط الرياح بهذه المحافظات سيتراوح بين 50 لـ60 كيلومترا للساعة».

شدة الرياح سبب رئيسي في إثارة الرمال

تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ شدة الرياح على هذه المحافظات السبب الرئيسي في إثارة الرمال والأتربة وتدهور وانخفاض رؤية أفقية وما قد يصل إلى العاصفة لكن بشدة تختلف من منطقة لأخرى وأنَّ أغلب المحافظات لن تشهد نشاط شديد للرياح ولن يصل إلى حد العاصفة.