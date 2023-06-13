وفاة الممثل الأمريكي تريت ويليامز في حادث دراجة نارية

توفي الممثل الأمريكي تريت ويليامز، نجم فيلم «Everwood and Hair»، عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل وكيل أعماله باري ماكفرسون، موضحا: «صدمته سيارة عندما كان يقود دراجته النارية، أنا محطم للغاية، كان إنسانا لطيفا وموهوبا للغاية»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وتابع ماكفرسون حديثه عن الممثل الراحل تريت ويليامز، قائلا: «لقد كان ممثلاً حقيقيا أحبه صناع الأفلام، كان قلب هوليوود منذ أواخر السبعينيات، وكان فخورًا حقًا بأدائه هذا العام وسعيدًا جدًا بالعمل الذي حصل عليه، كان يتمتع بمهنة متوازنة».

تفاصيل حادث وفاة الممثل تريت ويليامز

وعلى الجانب الآخر، قال جاكوب جريبل، رئيس قسم الإطفاء في دورست ، فيرمونت، إن الحادث وقع يوم الإثنين في حوالي الساعة الخامسة مساءً، ويعتقد المحققون أن سائق السيارة كان يستدير ولم ير الدراجة النارية، ويقول «جريبل» إن سائق الدراجة النارية كان الشخص الوحيد الذي أصيب، وتم استدعاء مروحية لنقله جواً إلى مستشفى في نيويورك.

كما أصدرت شرطة ولاية فيرمونت بيانًا صحفيًا في وقت لاحق يوم الاثنين، أكدت فيه هوية ويليامز والتفاصيل المحيطة بالحادث، وأكدت الشرطة أن التحقيق في مراحله الأولى وسيعود أعضاء الفريق إلى موقع التصادم يوم الثلاثاء 13 يونيو لمواصلة تجهيز مكان الحادث.