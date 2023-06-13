«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار على 7 محافظات اليوم.. «رعدية ومتفاوتة الشدة»

تشهد 7 محافظات حالة شديدة من عدم الاستقرار اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والعالية والركامية والرعدية، يصاحبها سقوط أمطار منذ ساعات الصباح الباكر.

7 محافظات تشهد أمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة، تتكاثر خلال فترة الظهيرة على 7 محافظات، وهي «السويس، وبورسعيد، ومدن القناة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، ومرسى مطروح»، ومن المنتظر أن تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى سيناء، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وتتراوح شدّتها بين رعدية ومتفاوتة الشدة.

نشاط للرياح

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّه بداية من فترة الظهيرة، تشهد محافظات شمال الصعيد «قنا، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط، وبني سويف»، عواصف ترابية تخفّض مستوى الرؤية بسبب سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 24

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 23

- بنها 36 - 24

- دمنهور 36 - 24

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 36 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 35 - 23

- دمياط 28 - 22

- بورسعيد 27 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 17

- كاترين 28 - 17

- الطور 37 - 25

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 42 - 26

- بني سويف 43 - 26

- المنيا 44 - 26

- أسيوط 43 - 27

- سوهاج 44 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26