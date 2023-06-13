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مزاد علني لبيع محلات تجارية في «المنصورة الجديدة»

كتب:

أيمن حمزة ومحمد سامي الكميلي
10:59 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية بالمنصورة الجديدة

جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية بالمنصورة الجديدة

قال المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنّه جرى عقد جلسة مزاد علني لبيع محلات تجارية في المدينة، بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير. 

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، أنّه جرى بيع 8 محلات تجارية بسوق مركز خدمات الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، ومنطقة سوق مركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 2، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

      

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