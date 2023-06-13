شركات السياحة: لجان مشتركة لتسهيل سفر ووصول الحجاج للأراضي المقدسة

أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، انطلاق أولى رحلات الحج البري الذي تنظمه شركات السياحة الى الأراضي المقدسة وذلك تمهيدا لأداء فريضة الحج، لافتة إلى أن تلك الرحلات ستستمر حتى وصول جميع حجاج المستوى البري وعددهم 4 آلاف حاج.

وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم أن اللجان المشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة المتواجدة بالمنافذ اتخذت كافة الاستعدادات المكثفة لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، إضافة إلى اللجان المتواجدة بالأراضي المقدسة لمتابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج

وأشارت الغرفة إلى أن اللجان المشتركة بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تابعت الرحلات الأولي للحج البري حيث تتواجد تلك اللجان في كل من نويبع والعقبة ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والمملكة العربية السعودية وذلك للتدخل الفوري وحل أية مشاكل تواجه حجاج البري، لافتا إلى أن تلك اللجان ترفع تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج.

الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري لابد أن تكون موديل حديث

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن الضوابط المنظمة لرحلات الحج البري التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار تضمنت عدة اشتراطات في إطار الحرص على راحة وسلامة الحجاج بينها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة، مع اشتراط وجود مشرف من شركات السياحة وسائق احتياطي بجانب السائق الأساسي بكل أتوبيس، لافتة إلى أن الأتوبيسات الناقلة للحجاج سترافقهم في تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وشددت الغرفة على أن الضوابط المنظمة للحج البري اشترطت إقامة حجاج السياحة المستوى البري في فنادق متميزة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تقديم وجبات لهم طوال الرحلة وكذلك إقامتهم في خيام مكيفة وأماكن متميزة بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات وتقديم وجبات ومشروبات بالمشاعر، فضلا عن المتابعة المستمرة مع مشرفي الشركات المرافقين للحجاج للاطمئنان على أحوالهم.