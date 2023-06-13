مصرع شاب أثناء عمله داخل أحد المصانع بكفر الزيات

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، بعد سقوطه داخل بريمة، أثناء عمله بإحدي الشركات الصناعية، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة كفر الزيات بلاغاً، من مسئولي إحدي الشركات الصناعية بمدينة كفر الزيات، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بريمة أثناء عمله.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي «معتز بالله. ا. م» ويبلغ من العمر 17 عاماً، ويعمل ضمن العمالة الغير المنتظمة، «عمال المقاول»، إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل البريمة أثناء عمله.

ندب الطب الشرعي

وتم التحفظ علي الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي يمستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المصنع، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.