وزير التنمية المحلية يشدد على تصدي المحافظات لتعديات البناء وإزالتها في المهد

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المحافظين بعدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية حفاظا على حقوق الأجيال الجديدة.

ووجه الوزير إلى التصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

جاء ذلك خلال جولة بمحافظة البحيرة، اليوم، اطمأن خلالها وزير التنمية المحلية، على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

إزالة التعديات

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن المحافظة نجحت منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 بناء مخالف على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكدة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21.