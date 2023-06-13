المشدد 10 سنوات لسيدة متهمة بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهمة بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة مركز شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامها المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمة «ر. غ» في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار بدائرة القسم والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمة باتخاذ دائرة القسم وكرًا للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» والحصول على مبالغ مالاية بطريقة غير مشروعة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وإعداد عدد من الأكمنة تم القبض على المتهم وبحيازتها كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار، واعترفت بحيازتها بقصد ترويجها على عملائها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم عليها.