الشرطة البريطانية تعلن القبض على المشتبه به في حادث دهس بنوتنجهام

شهدت بريطانيا حادث دهس كبير أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه به في ارتكاب الجريمة في وسط مدينة نوتنجهام في بريطانيا، وتم العثور على شخصين لقيا حتفهما على طريق إلكستون بعد الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش مباشرة، ورجل آخر في طريق ماغدالا.

القبض على المشتبه به في حادث دهس في بريطانيا

وحسبما ذكرت شبكة «البي بي سي» البريطانية، انتشرت قوات الشرطة البريطانية في شارع ميلتون مكان وقوع الحادث، حيث حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، في حالة حرجة يتلقون العلاج داخل العناية المركزة، وجرى القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ولا يزال رهن الاحتجاز.

وقالت رئيسة الشرطة كيت مينيل، إن هذا الحادث مروع ومأساوي أودى بحياة 3 أشخاص، كما أن التحقيقات في مرحلة المبكرة ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما حدث بالضبط، داعيا الجميع التحلي بالصبر.

تفاصيل حادث دهس مدينة نوتنجهام

ويذكر أن حادث دهس كبير في مدينة نوتنجهام تسبب في اضطراب كبير، و غلق 6 طرق في تمام الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش، صباح اليوم، إذ غطى طوق قوات الشرطة البريطانية شارع البرلمان العلوي التقاطع بالكامل في مقدمة قاعة الحفلات الملكية في مدينة نوتنجهام.